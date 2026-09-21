La Regione Emilia-Romagna protagonista della prima edizione di BEX: “Space economy settore di grande crescita”

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Emilia-Romagna protagonista della prima edizione di BEX – Beyond Exploration Expo, l’expo-conference internazionale dedicata alla convergenza tra industria spaziale e industrie terrestri, in programma dal 23 al 25 settembre alla Fiera di Rimini. La Regione sarà presente con uno stand e un programma di 11 appuntamenti, portando il proprio distretto Aerospace, che comprende oltre 200 imprese, quattro atenei, centri di ricerca e il supercalcolo di Cineca. “Bex certifica il grande investimento pubblico e privato che stiamo realizzando in Emilia-Romagna”, commentano il presidente della Regione Michele de Pascale e il vicepresidente con delega allo Sviluppo economico Vincenzo Colla. “Si stanno consolidando imprese che allargano la propria filiera internazionale, entrando in relazione anche con grandi gruppi stranieri. Nello stesso tempo nascono nuove start-up, che guardiamo con attenzione anche perché l’aviospace sarà, in prospettiva, un settore di grande crescita commerciale”. Secondo de Pascale e Colla, sono due i filoni strategici per l’aerospazio regionale: “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il governo sia delle comunicazioni satellitari, sia per la gestione dei prodotti critici” e “gli studi sui materiali per fare una grande operazione nella manifattura avanzata”, anche alla luce delle competenze condivise con Motor Valley e nautica.

La Regione sottolinea inoltre il rafforzamento delle relazioni internazionali con Jaxa, Corea del Sud, Esa e Asi e annuncia per ottobre un accordo con la Catalogna, oltre alla progettazione di una nuova missione istituzionale a Houston e alla partecipazione a iniziative europee sull’aviospace. “Non vogliamo perdere occasioni per stare dentro questi processi, perché lo merita l’Emilia-Romagna, lo meritano il sistema delle nostre imprese e quello delle competenze”, concludono de Pascale e Colla. L’Emilia-Romagna fa inoltre parte di Nereus, il network delle regioni europee attive nei programmi spaziali. Il 22 e 23 ottobre il Tecnopolo Dama di Bologna ospiterà il quinto Simposio Nereus, dedicato a intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e gestione dei dati per l’osservazione della Terra.

– foto ufficio stampa Regione Emilia-Romagna –

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