La Regina Camilla nominata Vice Ammiraglio del Regno Unito

ROMA (ITALPRESS) – In un evento senza precedenti nella storia della Royal Navy britannica, la regina Camilla è stata formalmente nominata “Vice Admiral” del Regno Unito, divenendo la prima donna e la seconda esponente della famiglia reale ad assumere questo titolo cerimoniale, istituito nel XVI secolo da Enrico VIII. La nomina è avvenuta presso la base navale di Devonport, durante una cerimonia solenne a bordo del sottomarino nucleare HMS Astute.

Il conferimento del titolo è stato suggellato dalla consegna ufficiale del burgee – il vessillo navale – da parte del Capo del Servizio Sommergibili, Rear Admiral Andy Perks. Questo gesto simbolico riconosce il profondo e costante impegno della Regina nei confronti della Royal Navy e, in particolare, del servizio sommergibilistico. Sponsor ufficiale dell’HMS Astute fin dal suo varo nel 2010, la regina ha mantenuto negli anni un rapporto diretto con l’equipaggio, visitando il battello più volte e facendo sentire la sua vicinanza anche durante le lunghe missioni in mare. “La Regina è parte del nostro equipaggio”, ha dichiarato il Comandante del Astute, Christopher Bate, ricordando l’invio di lettere e messaggi anche nei momenti più difficili della vita operativa.

Durante la cerimonia è stato anche celebrato il termine della prima commissione operativa del Astute, durata 15 anni: la più lunga nella storia della Silent Service. La nave è stata protagonista di numerose missioni chiave, dal Mediterraneo all’Indo-Pacifico, partecipando anche ad attività congiunte nell’ambito dell’iniziativa AUKUS con Stati Uniti e Australia. Dopo l’ammaina-bandiera solenne e il tradizionale “Cheer Ship”, la Regina si è intrattenuta con l’equipaggio e le famiglie presso HMS Drake per una garden party informale. “La parte più difficile di questo lavoro la fanno le nostre famiglie, non noi”, ha ricordato il Tenente Comandante Will Dobson, sottolineando l’importanza del riconoscimento ricevuto. Il titolo di Vice Ammiraglio del Regno Unito non comporta responsabilità operative ma ha un significato cerimoniale e simbolico di altissimo profilo. È il grado immediatamente inferiore al Lord High Admiral, carica attualmente detenuta dal Re in persona.

L’ultima figura a ricoprire questo incarico è stato l’Ammiraglio The Lord Boyce, scomparso nel 2022. Per la Royal Navy, la nomina della Regina rappresenta molto più di un onore simbolico: è una manifestazione concreta della vicinanza della Corona alle Forze Armate. Il First Sea Lord, Generale Sir Gwyn Jenkins RM, ha affermato: “La presenza di Sua Maestà ha dato un impulso straordinario al morale del personale. Questa nomina riconosce il rispetto e l’ammirazione profondi che tutti noi proviamo nei suoi confronti”

-Photo IPA Agency-

(ITALPRESS).