La raffinatezza elettrica di DS Automobiles al Rom-E 2025

ROMA (ITALPRESS) – DS Automobiles partecipa alla quinta edizione di Rom-E 2025, l’evento di riferimento per il confronto tra istituzioni, imprese e cittadini sui temi della sostenibilità e dell’impatto ambientale. La partecipazione del brand francese conferma l’impegno nella transizione verso una mobilità a zero emissioni e avviene in uno dei momenti più significativi della sua evoluzione, come dimostra l’intera gamma elettrificata. Protagoniste dell’evento capitolino l’ammiraglia DS 8 e la berlina compatta premium DS 4. In particolare, presso lo stand DS allestito in via delle Magnolie, immerso nel parco di Villa Borghese, il pubblico potrà scoprire la nuova DS 8, simbolo dell’eccellenza francese in termini di competenza e tecnologia al servizio dell’Arte del viaggiare.

Prodotta in Italia, la nuova ammiraglia 100% elettrica è il frutto di un approccio ingegneristico e stilistico che fonde efficienza e prestigio. La sua batteria di ultima generazione da 97,2 kWh, realizzata in Francia, garantisce fino a 750 chilometri di autonomia (ciclo WLTP), mentre la potenza massima di 350 CV e la trazione integrale assicurano prestazioni di assoluto livello.

L’aerodinamica evoluta e le proporzioni scolpite riflettono un design pensato per la fluidità e la purezza delle linee, mentre l’abitacolo, raffinato e accogliente, esprime la quintessenza dell’artigianalità francese. Insomma, DS 8 inaugura una nuova era elettrica con un design distintivo, interni di qualità assoluta e una totale serenità dinamica.

Il Rom-E 2025 sarà anche il palcoscenico per il debutto dinamico della nuova DS 4 E-Tense, per la prima volta presentata al grande pubblico e disponibile per un emozionante test drive con partenza da Piazza Bucarest. Forte di un design all’avanguardia e di un livello di raffinatezza che non trova eguali nel segmento delle berline compatte premium, DS 4 è anche l’unica berlina multi-energia completamente elettrificata, che offre una libertà di scelta senza precedenti grazie a tre motorizzazioni complementari: una versione E-Tense 100% elettrica con 213 CV e autonomia fino a 450 km, una variante Plug-in Hybrid da 225 CV con autonomia elettrica aumentata a 81 km e una versione HYBRID a ricarica automatica da 145 CV.

Inoltre, in concomitanza con la manifestazione, prenderà il via la campagna di lancio ufficiale di DS N°4 confermando il legame tra il marchio francese e l’evento romano dedicato all’ecosostenibilità e al futuro della mobilità.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).