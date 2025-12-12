La Puglia designata “Regione Europea dello Sport 2026” a Bruxelles

BARI (ITALPRESS) – La Puglia è ufficialmente “Regione Europea dello Sport 2026”. La designazione è stata confermata ieri sera nell’Emiciclo del Parlamento europeo, a Bruxelles, dove il vicepresidente e assessore allo Sport per Tutti della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha sottoscritto il documento ACES alla presenza di rappresentanti delle istituzioni comunitarie e di una delegazione pugliese che ha scelto di essere presente per condividere un momento storico. “Siamo onorati per questa designazione” ha dichiarato per l’occasione il presidente Michele Emiliano, ricordando che nel 2026, anno dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, la Puglia potrà trasmettere al continente un nuovo modo di intendere lo sport come strumento di emancipazione, partecipazione e costruzione della personalità, oltre che occasione di eccellenza agonistica. La Puglia è così riconosciuta come un modello avanzato di promozione dello sport come strumento di salute, integrazione e crescita educativa, capace di rispondere agli obiettivi dell’associazione europea e di distinguersi per la qualità delle proprie strutture, dei propri programmi e della varietà delle attività promosse sul territorio.

Nel corso della cerimonia, l’assessore Piemontese ha sottolineato che “ricevere il titolo di Regione Europea dello Sport 2026 è per la Puglia un onore e un impegno”. Ha ricordato che il riconoscimento si colloca nel solco della strategia europea sulla promozione dell’attività fisica e del pilastro sociale dell’Unione, dove salute, inclusione e sostenibilità procedono insieme. “In Puglia la visione ‘One Health’ è già realtà” ha detto, sottolineando che lo slogan scelto – “Sport per tutti, insieme, ovunque” – “è il nostro modo di lavorare: dal Gargano al Salento, ciascuno deve trovare il suo spazio per muoversi, crescere, partecipare. Ora ci attende la lunga cavalcata con cui attraverseremo il 2026, anno in cui ospiteremo anche i Giochi del Mediterraneo e potremo offrire al mondo una Puglia capace di unire sport, salute, educazione e comunità”. La delegazione pugliese presente a Bruxelles ha visto, accanto all’assessore, il dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, Benny Pacifico, la dirigente del Servizio Sport per Tutti, Lella Cinquepalmi, e diversi funzionari impegnati quotidianamente nelle politiche sportive regionali. In un gesto particolarmente apprezzato, i funzionari hanno scelto di partecipare alla missione a proprie spese per testimoniare l’attaccamento al percorso compiuto e il desiderio di condividere questo importante riconoscimento europeo.

La candidatura della Puglia, ufficializzata l’8 luglio 2023 durante la premiazione delle Eccellenze sportive pugliesi, è stata costruita attraverso un percorso articolato: un dossier ricco di contenuti, un’identità grafica dedicata, un video di presentazione, collaborazioni con realtà del panorama sportivo nazionale. Soprattutto si basa su un investimento continuativo che negli ultimi 10 anni ha superato i 60 milioni di euro. Un lavoro che ha trasformato la regione in un grande impianto sportivo diffuso, capace di accogliere eventi internazionali, sostenere le comunità educative e promuovere la salute attraverso il movimento. “La designazione rappresenta un riconoscimento collettivo che appartiene a tutti i pugliesi – ha concluso Piemontese -. È un invito a vivere questo successo non come un punto di arrivo riservato agli addetti ai lavori, ma come un’opportunità condivisa per sentirsi parte di una comunità che cresce attraverso lo sport”.

– foto ufficio stampa Regione Puglia –

(ITALPRESS).