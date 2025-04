La Protezione civile di Malta assiste la Libia per gli incendi ad Al-Asabaa

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Protezione civile di Malta sta assistendo la municipalità libica di Al-Asabaa, dopo una serie di incendi che hanno distrutto numerose abitazioni nella zona e le cui cause restano sconosciute.

Quattro funzionari del dipartimento di Protezione civile maltese assisteranno le autorità libiche nell’indagine sulle cause degli incendi e negli sforzi per garantire la sicurezza delle famiglie coinvolte. L’operazione è coordinata tramite il meccanismo di Protezione civile europeo, con Malta che offre nuovamente un supporto fondamentale a nazioni in difficoltà, come già fatto in passato con paesi come la Libia, la Grecia e la Turchia.

Il ministro dell’Interno Byron Camilleri ha sottolineato che il dipartimento di Protezione Civile di Malta non è solo impegnato ad assistere chi ha bisogno a livello locale, ma svolge anche un ruolo chiave nell’offrire la propria esperienza a livello internazionale.

“Con questo aiuto, stiamo riaffermando il nostro impegno per gli sforzi umanitari a livello globale”, ha dichiarato Camilleri. Peter Paul Coleiro, Direttore del Dipartimento di Protezione Civile, ha ribadito che la missione del dipartimento è quella di aiutare chi è in difficoltà, sia a Malta che all’estero, e questa operazione rappresenta una continuazione di quel lavoro vitale. Gli incendi sono divampati ad Al-Asabaa, situata a circa 120 chilometri da Tripoli, dove diverse case e veicoli sono stati consumati dalle fiamme in circostanze misteriose.

A causa della natura insolita degli incendi, alcuni residenti locali hanno speculato che la città possa essere stata attaccata da forze sovrannaturali. Tuttavia, il ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gnu) ha avviato un’indagine completa sull’incidente, con il Dipartimento delle indagini criminali (Cid) che guida gli sforzi. Le autorità hanno esortato i residenti locali a collaborare con le squadre dei pompieri e a seguire le linee guida di sicurezza emesse dalle autorità competenti. Il ministero ha anche invitato chiunque abbia informazioni sulle cause degli incendi a recarsi alla stazione di polizia più vicina per assistere nelle indagini.

