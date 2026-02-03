PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Procura di Parigi ha disposto una perquisizione negli uffici di X France, a seguito di un’indagine avviata all’inizio del 2025 sul funzionamento algoritmico della piattaforma.

Lo precisa la stessa Procura in una nota, precisando che Elon Musk, proprietario della piattaforma X, e l’ex amministratore delegato di X, Linda Yaccarino, sono stati convocati per essere interrogati il 20 aprile. Secondo France Info, la Procura sta indagando sulle attività del social network dall’inizio del 2025, a seguito di una denuncia presentata dal deputato Éric Bothorel (Ensemble!) il 12 gennaio 2025.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).