La procura di Palermo chiede il processo per assessore regionale

PALERMO (ITALPRESS) – La Procura di Palermo ha chiesto il processo per l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, di FdI, e per l’imprenditrice Marcella Cannariato. L’ipotesi di reato contestata ad entrambe è di corruzione. L’udienza preliminare si terrà il 13 gennaio davanti al gup Walter Turturic. L’inchiesta è coordinata dai pm Felice De Benedittis e Andrea Fusco.

