La presidente Damiano alla presentazione di ‘Invisibile danzare’

VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stato presentato questo pomeriggio, al Municipio di Mestre, lo spettacolo di danza contemporanea ideato da Giorgia Giacometti e Arianna Crocetti “Invisibile danzare” in programma giovedì 29 maggio al Teatro Toniolo di Mestre nell’ambito della Giornata mondiale della Sclerosi Multipla.

L’iniziativa è stata illustrata dalla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e dal presidente Aism Venezia Adriano Favaretto, con loro le ideatrici dello spettacolo e gli organizzatori dell’evento. Un’emozionante serata all’insegna dell’arte e della solidarietà, è stato spiegato, che vedrà coinvolte 5 scuole di danza e circa 50 ballerine dove la danza diventa linguaggio universale per raccontare la forza che va oltre la Sclerosi Multipla.

“Il mio più sentito ringraziamento va a tutti voi, volontari, associazioni e cittadini che, con straordinaria generosità, vi dedicate ogni giorno ai malati e alle loro famiglie – ha sottolineato Damiano – Le numerose iniziative realizzate in questi anni hanno creato esperienze preziose, soprattutto per chi affronta la malattia in contesti urbani spesso complessi. Senza il vostro impegno e senza la rete sostenuta dall’Amministrazione, tutto ciò sarebbe stato difficile da realizzare. Fare rete significa costruire un’alleanza terapeutica e di comunità, essenziale per malattie ad alto impatto sulla vita quotidiana, come la sclerosi multipla. È fondamentale consolidare questa collaborazione, implementandola sempre più, perché solo unendo le forze possiamo fare la differenza. L’iniziativa al Toniolo, di cui parliamo oggi, è un esempio meraviglioso che offre alla cittadinanza l’opportunità di comprendere appieno le sfide che i malati affrontano. La conoscenza è il primo passo per l’empatia e l’aiuto concreto” ha detto Damiano ringraziando le ideatrici dello spettacolo e gli organizzatori.

Lo spettacolo, come spiegato nel corso della presentazione, si pone l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica: l’intero ricavato della serata sarà devoluto ad AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla e alla sua Fondazione FISM, per continuare a finanziare studi e speranze nella lotta contro questa malattia.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

