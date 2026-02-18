Meloni al Forum di Assago, assiste all’argento delle azzurre dello short track / Foto

MILANO (ITALPRESS) – La premier Giorgia Meloni è al Forum di Assago per assistere alle gare di short track, alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Insieme alla premier Meloni anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala.

