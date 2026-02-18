MILANO (ITALPRESS) – La premier Giorgia Meloni è al Forum di Assago per assistere alle gare di short track, alle Olimpiadi di Milano Cortina.
Insieme alla premier Meloni anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala.
1 di 4
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]