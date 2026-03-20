La Polizia ricorda il Prefetto Manganelli a 13 anni dalla scomparsa

ROMA (ITALPRESS) – A 13 anni dalla scomparsa del Prefetto Antonio Manganelli, oggi a Roma la Polizia di Stato tiene vivo il suo ricordo con un momento di preghiera presso il Sacrario della Scuola Superiore di Polizia alla presenza del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. Il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha ricordato in un messaggio, che ha fatto pervenire per la circostanza, il Prefetto Manganelli.

Raccoglimento e commozione per i tanti presenti, la moglie Adriana, gli amici ed i colleghi.

Adriana Manganelli, nel suo discorso, ha espresso la sua gratitudine per la vicinanza della famiglia della Polizia di Stato e ha sottolineato l’importanza della memoria, che è diventa patrimonio di tutti e ragione di vita: “La memoria consente di andare ogni giorno avanti”.

Il Capo della Polizia ha voluto ringraziare la Sig.ra Manganelli per le sue parole e ha ricordato quanto il Prefetto Antonio Manganelli gli sia stato vicino durante la sua carriera.

La celebrazione è stata officiata da Don Luigi Trapelli, Coordinatore dei Cappellani della Polizia di Stato, accompagnato da Don Pasquale Dello Iacovo e da Padre Antonio Raaidy.

Presenti alla commemorazione il Vice Capo della Polizia con funzioni Vicarie, Carmine Belfiore, il Vice Capo della Polizia, Raffaele Grassi, il Vice Capo della Polizia, Giancarlo Di Vincenzo, il Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefetto Diego Parente, il Questore di Roma, Roberto Massucci, e il Direttore della Scuola superiore di Polizia, Mario Viola. Presenti anche il Direttore Generale del DIS Prefetto Vittorio Rizzi, l’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti e l’ex Capo della Polizia Prefetto Giovanni De Gennaro.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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