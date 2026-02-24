La Polizia lancia a Casa Sanremo la campagna “InsospettABILI” contro le frodi online

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, la Polizia di Stato ha inaugurato questa mattina la nuovissima campagna di prevenzione da truffe e frodi online “InsospettABILI: sviluppiamo abilità contro le frodi online”, un progetto della Polizia Postale realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival e Generazioni Connesse, con il contributo esclusivo della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria e di Fondo Sviluppo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di educare le giovani generazioni, le famiglie e i cittadini di ogni età ai rischi connessi alle frodi informatiche, promuovendo una maggiore consapevolezza digitale attraverso attività immersive e personalizzate. Al centro del progetto c’è un’esperienza interattiva accessibile tramite QR code dinamico e una web-app dedicata installata su una serie di totem multimediali allestiti negli spazi di Casa Sanremo Underground.

Attraverso attività ludico-educative, quiz e mini-giochi, i partecipanti potranno comprendere in modo chiaro ed efficace le principali tecniche utilizzate dai truffatori online. Il percorso consentirà inoltre di scoprire quanto facilmente le informazioni pubbliche condivise durante la navigazione possano essere raccolte e sfruttate per costruire profili digitali dettagliati, spesso impiegati per mettere a segno truffe e frodi informatiche.

“InsospettABILI” sarà presente a Casa Sanremo Underground da oggi fino al 28 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico del Festival e offrire consigli pratici per navigare online in sicurezza.

