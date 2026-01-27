LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La polizia di Malta ha concluso un’operazione mirata a reti criminali straniere presenti nel paese.

L’operazione ha portato all’arresto di quattro uomini e una donna, tutti cittadini italiani di età compresa tra 27 e 35 anni, sospettati di traffico di droga, riciclaggio di denaro e partecipazione a un’organizzazione criminale.

La polizia ha effettuato perquisizioni simultanee in abitazioni a Msida, Sliema e Swieqi, sequestrando circa 13 chilogrammi di cocaina sospetta, resina di cannabis e marijuana. Le autorità stimano che il valore della droga sul mercato sia di circa 250.000 euro.

Inoltre, sono stati confiscati abbigliamento e gioielli per un valore di circa 150.000 euro, oltre 380 mila euro in contanti, due veicoli e un’arma da fuoco. Quest’ultima è stata successivamente confermata come rubata.

E’ stata aperta un’inchiesta giudiziaria, guidata dal magistrato Monica Borg Galea. Le indagini della polizia sulla rete criminale continuano e non si escludono ulteriori arresti.

– Fonte foto Polizia di Malta –

(ITALPRESS).