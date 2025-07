La partnership tra Bosch e Driver Italia per meccatronica e diagnostica

MILANO (ITALPRESS) – La divisione Mobility Aftermarket di Bosch Italia e Driver Italia annunciano una partnership volta a qualificare i centri Driver – la rete di punti vendita di pneumatici e assistenza, specialisti del marchio Pirelli – nell’ambito della meccatronica e della diagnostica.

Tale collaborazione conferma la volontà di Driver e Bosch di sostenere l’evoluzione del canale retail, offrendo al consumatore finale una rete sempre più completa, affidabile e tecnologicamente avanzata. L’accordo prevede l’introduzione di due percorsi formativi e operativi: il Modulo BEC – Bosch Electric & Comfort Systems, rivolto ai punti vendita che desiderano introdurre la meccatronica nella propria officina, ampliando i servizi verso il cliente finale attraverso strumenti e competenze in ambito elettronico e diagnostico; l’adesione alla Rete AutoCrew – network Bosch di officine meccaniche – per i centri Driver già attivi nella meccanica che intendono qualificarsi ulteriormente attraverso il know-how di Bosch.

Questa duplice opzione è pensata per tutti i quasi 500 punti vendita italiani del network Driver affinché possano specializzarsi gradualmente, favorendo una crescita omogenea dell’intera rete.

La partnership, oltre al supporto tecnico di Bosch, fornisce ai dealer servizi meccatronici evoluti, strumenti di diagnostica, sessioni informative dedicate, nonché visibilità sia online – attraverso il sito Driver e Pirelli – sia offline, con materiali personalizzati per i punti vendita Driver. Daniele Deambrogio, Ceo Pirelli Italia e presidente di Driver riprende i contenuti strategici della partnership anche per Pirelli: “L’accordo con Bosch permetterà alla rete Driver di intervenire con competenza sui veicoli software-based di nuova generazione, dimostrandosi pronta ad affrontare le sfide future e a rispondere alle esigenze dei clienti, in linea con la strategia di Pirelli orientata all’innovazione e alla digitalizzazione di prodotto e servizi”.

Massimiliano Oliveri del Castillo, Country Sales Manager Italia, Bosch Mobility Aftermarket, ha sottolineato come “Bosch Mobility Aftermarket è pronta a supportare l’evoluzione dei Centri Driver, offrendo la nostra esperienza in diagnostica, meccatronica e ricambi. Insieme a Pirelli, daremo gli strumenti ai Centri Driver per affrontare le sfide del futuro, garantendo un servizio di eccellenza a clienti privati e flotte”.

(ITALPRESS)