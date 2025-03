ROMA (ITALPRESS) – In vista del lancio europeo della nuova smart #5, il veicolo ha recentemente completato rigorosi test invernali nel Nord Europa. Percorrendo oltre 3.000 chilometri da Mora (Svezia) a Karasjok (Norvegia) e Rovaniemi (Finlandia), il team smart Europe R&D, insieme ai colleghi di smart Cina, ha sottoposto tre prototipi del nuovo SUV completamente elettrico a prove estreme, affrontando alcune delle condizioni climatiche più severe d’Europa.

L’obiettivo era semplice ma fondamentale: garantire che la nuova smart #5 fosse completamente pronta per l’uso quotidiano dei clienti europei in qualsiasi condizione. Per raggiungere questo traguardo, il veicolo è stato sottoposto a test approfonditi su tre aspetti chiave. Il primo aspetto analizzato è stato il comportamento del veicolo su strade innevate e ghiacciate.

Anche nella versione a trazione posteriore, la smart #5 ha impressionato il team per la sua stabilità e facilità di manovra su superfici scivolose. Il programma elettronico di stabilità (ESP®), combinato con un sistema di sterzo preciso, ha garantito un’esperienza di guida sicura e maneggevole, migliorando il controllo del veicolo anche nelle condizioni più estreme.

Il comfort dei passeggeri è essenziale, soprattutto a temperature sottozero. La smart #5 è stata sottoposta a test approfonditi sui sistemi di riscaldamento, ventilazione, sbrinamento e disappannamento. Anche esposto a temperature fino a -26°C, il sistema di riscaldamento del veicolo ha offerto prestazioni eccellenti, garantendo un abitacolo sempre confortevole. Inoltre, i sistemi di ventilazione e sbrinamento hanno dimostrato grande efficienza, sgombrando rapidamente i vetri e assicurando una visibilità ottimale per tutta la durata del viaggio.

Uno degli aspetti più critici dei test ha riguardato le prestazioni della batteria a temperature sottozero. Come previsto in condizioni estreme, i consumi energetici sono aumentati, ma la tecnologia della batteria a 800V, abbinata al sistema di pre-condizionamento, ha permesso una ricarica efficiente anche nel freddo più intenso. Il pre-condizionamento della batteria prima della ricarica si è rivelato fondamentale per garantire un processo di ricarica fluido ed efficace, anche in luoghi remoti.

Conclusioni del test Il test invernale del team smart Europe R&D ha dimostrato che la nuova smart #5 è pronta ad affrontare qualsiasi condizione di guida. La sua stabilità su strade impegnative, le prestazioni di ricarica rapide ed efficienti e il comfort garantito ai passeggeri in ogni situazione confermano che l’ultimo modello della gamma 100% elettrica soddisfa appieno le esigenze dei clienti europei.

Con il suo debutto nei mercati europei previsto a partire dall’estate 2025, la nuova smart #5 si configura come il veicolo più versatile e resistente mai realizzato dal brand, offrendo un’esperienza di guida fluida e piacevole in ogni stagione dell’anno. Per prenotare un test drive e scoprire da vicino la gamma elettrica di smart, visita https://it.smart.com/it/test-drive/

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

(ITALPRESS).