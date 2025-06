La nuova Nissan LEAF ottimizza l’esperienza di guida elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ultima puntata della serie di video LEAF Insights, Nissan Motor Co. mette in evidenza come le tecnologie avanzate della terza generazione di Nissan LEAF supportino la guida, migliorando allo stesso tempo l’esperienza di possesso di un EV e lo stile di vita dei clienti.

“Sappiamo che uno degli ostacoli alla diffusione della mobilità elettrica a livello globale è l’ansia legata alle lunghe distanze. Con il nuovo Intelligent Route Planner di LEAF, che lavora in tandem con Google Automotive Services, trovare i punti di ricarica lungo un percorso è facile e intuitivo. Così è possibile affrontare lunghi viaggi in tutta tranquillità” ha dichiarato Richard Candler, Vice President Global Product Strategy. Tra i principali obiettivi degli ingegneri Nissan, c’è stato quello di rendere l’esperienza di guida di un veicolo elettrico più semplice e comoda. Elemento determinante in tal senso è rappresentato dalla facilità e rapidità di ricarica. Con la ricarica rapida, la nuova Nissan LEAF può recuperare fino 250 km di autonomia in soli 14 minuti.

Per i clienti negli Stati Uniti, la nuova LEAF è compatibile con lo standard nordamericano di ricarica (NACS) e supporterà la funzionalità Plug and Charge. Inoltre, su alcuni allestimenti della vettura, il nuovo sistema intelligente di gestione termica della batteria lavora in tandem col sistema di navigazione per ottimizzare il raffreddamento della batteria in base alla destinazione inserita. Il sistema analizza il percorso (salite, discese, tratti autostradali o cittadini), determina il carico stimato sulla batteria e regola automaticamente la temperatura della stessa per risparmiare energia e massimizzare la capacità di ricarica.

“Il V2X, importante per il nostro futuro, non solo favorisce l’equilibrio energetico tra domanda e offerta, ma aiuta a ottimizzare l’uso delle energie rinnovabili. Questo veicolo elettrico non è solo un’auto, ma supporta i clienti e le comunità con esigenze energetiche” ha dichiarato Keiji Endo, Chief Planning Specialist. La nuova Nissan LEAF è dotata della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). Sui modelli per gli Stati Uniti, un connettore nell’abitacolo e un altro nel vano di carico sono in grado di erogare fino a 1500 watt di potenza combinata2. I clienti possono alimentare una vasta gamma di dispositivi di piccole e medie dimensioni durante il campeggio o le avventure all’aria aperta.

Gli stessi dispositivi possono essere alimentati anche con un adattatore V2L disponibile come accessorio, che si collega alla porta di ricarica esterna. In mercati come il Giappone, la nuova LEAF continua a offrire la funzionalità Vehicle-to-Home (V2H), che consente di fornire energia elettrica alla propria abitazione o di ricevere energia solare. La nuova LEAF può essere collegata a un sistema di gestione dell’energia domestica, consentendo agli utenti di alimentare elettrodomestici o ricaricare dispositivi utilizzando l’energia immagazzinata nella batteria del veicolo.

Questa funzionalità migliora l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica nelle ore di punta e consente inoltre al veicolo di fungere da fonte di alimentazione di riserva in caso di interruzione di corrente.

– foto: ufficio stampa Nissan Italia –

(ITALPRESS).