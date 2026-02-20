ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Bruxelles, la Nuova Mazda CX-6e è stata presentata a Roma nella straordinaria cornice del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il museo dedicato all’arte e all’architettura contemporanee. Progettato da Zaha Hadid, il MAXXI è un’icona di innovazione, visione e ricerca progettuale; un contesto ideale per accogliere una vettura che interpreta in chiave evoluta il linguaggio stilistico Kodo e la filosofia costruttiva Mazda. Le linee fluide e dinamiche della Nuova Mazda CX-6e dialogano con le geometrie avveniristiche del museo, in un incontro tra design automobilistico e architettura contemporanea che esprime armonia, tecnologia e cura artigianale del dettaglio. La scelta di questa location sottolinea l’ambizione del nuovo modello: coniugare estetica, sostenibilità e innovazione.

Per l’occasione, è stato concepito il Mazda Temporary Exhibition come un naturale prolungamento della struttura museale, un vero e proprio “Polo B del MAXXI”, progettato per dialogare armoniosamente con l’architettura e le geometrie del museo, integrandosi pienamente nella sua filosofia espositiva. All’interno di questo spazio, la Nuova Mazda CX-6e assume il ruolo di opera centrale, valorizzata con la stessa cura e attenzione riservata a un’opera d’arte. Lungo le pareti perimetrali sono esposti i disegni progettuali e gli studi stilistici della vettura, accompagnati da didascalie esplicative che ne raccontano la genesi, il linguaggio estetico e l’innovazione tecnologica. Questo percorso espositivo offre ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente, trasformando la visita in un vero e proprio viaggio attraverso il processo creativo, dalla concezione iniziale fino al modello finale, mettendo in luce la ricerca, l’armonia e la precisione che caratterizzano ogni dettaglio della CX-6e.

La Nuova Mazda CX-6e incarna l’estetica giapponese attraverso un design pulito, una cura meticolosa dei dettagli e un abitacolo studiato per trasmettere armonia e comfort. Ispirata al Kodo – Soul of Motion, rappresenta un’evoluzione audace e contemporanea del linguaggio stilistico Mazda, dove fluidità, eleganza e dinamismo convivono con innovazione tecnologica e sostenibilità, rendendo la vettura non solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio oggetto di design. Mazda amplia così la propria strategia di elettrificazione introducendo un SUV che interpreta i valori distintivi della Casa: umanocentricità, piacere di guida (Joy of Driving) e qualità costruttiva. Il propulsore elettrico, alimentato da una batteria da 78 kWh, sviluppa 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia, assicurando una risposta pronta e lineare grazie alla trazione posteriore, elemento identitario del piacere di guida Mazda. L’autonomia, fino a 484 km nel ciclo WLTP, e la ricarica rapida in corrente continua a 195kW garantiscono serenità sia nelle lunghe percorrenze sia negli spostamenti quotidiani. L’abitacolo, con display centrale da 26 pollici, comandi vocali e sistemi avanzati di assistenza alla guida, offre un ambiente tecnologico ma intuitivo, dove comfort, sicurezza e coinvolgimento si fondono in un’esperienza di mobilità elettrica evoluta.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).