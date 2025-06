La nuova app di KIA offre un’esperienza digitale unificata

MILANO (ITALPRESS) – Kia ha dato il via al lancio in Europa della nuova app, progettata per semplificare e migliorare l’esperienza di utilizzo delle vetture Kia. L’Europa è il primo paese pilota, al di fuori della Corea, scelto per introdurre l’innovativa app, a dimostrazione dell’impegno del brand nello sviluppare continuamente soluzioni digitali volte a facilitare l’utilizzo quotidiano e ad anticipare le esigenze dei propri clienti.

“La nuova app di Kia è molto più di un semplice strumento digitale: è la porta d’accesso ad un’esperienza di mobilità fluida e intelligente”, ha dichiarato Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe. “Unendo più servizi in un’unica app rendiamo le interazioni quotidiane con i veicoli Kia più smart, più efficienti e totalmente connesse con lo stile di vita dei nostri clienti”.

L’app Kia si è recentemente aggiudicata l’iF Design Award 2025 per il Mobil Application UI Design, a riprova della perfetta integrazione e dell’interfaccia intuitiva. Integrando più servizi e piattaforme, l’app offre agli utenti un facile accesso ai servizi Kia, garantendo al contempo un’esperienza di design coerente e intuitiva.

L’app Kia riunisce in un’unica esperienza semplificata ben cinque app esistenti: Kia Connect, Kia Charge, MyKia, Kia Warranty Book e Kia Owner’s Manual. Gli utenti con un unico accesso, avranno a disposizione una suite completa di funzionalità volte a migliorare la connettività, la ricarica e la manutenzione del veicolo.

La nuova interfaccia si presenta con un design rinnovato e intuitivo, pensato per rispondere alle esigenze quotidiane degli utenti, mentre l’infrastruttura di back-end si conferma per stabilità e sicurezza. I dati degli utenti, in particolare, rimarranno protetti in Europa nella massima sicurezza.

