BERGAMO (ITALPRESS) – L’Università degli studi di Bergamo presenta Creo – Competencies and Resources for Entrepreneurial Orientation – il nuovo percorso di formazione accademica e imprenditoriale che nasce con l’obiettivo di promuovere la crescita personale, la creatività e la capacità di innovazione degli studenti, coinvolgendo docenti e ricercatori di tutti i saperi – dalle scienze umane al diritto all’ingegneria – e l’ecosistema territoriale dell’innovazione (investitori, aziende, organizzazioni). Un ‘ventagliò di esperienze – tra corsi, laboratori, eventi e competizioni – che promuovono un metodo e un approccio mentale, fornendo strumenti per allenare all’intraprendenza, al lavoro di gruppo, allo spirito di adattamento e al senso di responsabilità. Tutte iniziative pensate per mettersi alla prova, scoprendo e coltivando i propri talenti, la leadership, la capacità di ‘problem solving’, di lavoro per obiettivi e in team. Con Creo l’Università degli studi di Bergamo consolida il suo profilo di ‘Università Imprenditorialè (Entrepreneurial University). UniBg è tra le prime Università statali in Italia ad introdurre un’articolata proposta formativa di tipo imprenditoriale con approfondimenti tematici con i quali gli studenti di tutte le discipline possono personalizzare il proprio percorso di studi. Negli ultimi decenni l’attenzione delle Università alla formazione imprenditoriale è cresciuta in tutto il mondo fino a diventare una delle leve strategiche dei piani di sviluppo sostenibile tracciati dall’Unione Europea. Creo ha le sue radici nella ricerca universitaria. La letteratura scientifica riconosce che i benefici della formazione imprenditoriale vanno ben oltre il “creare nuova impresa” contribuendo al potenziamento delle cosiddette soft skill, quali creatività, problem-solving, pensiero critico, capacità di lavorare in gruppo, fondamentali in qualsiasi posizione lavorativa.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Università di Bergamo