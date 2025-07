La Nazionale femminile di volley testimonial della nuova campagna di promozione della pasta

ROMA (ITALPRESS) – Le ragazze della nazionale italiana di pallavolo testimonial della nuova campagna di promozione della pasta, lanciata da Masaf e Ismea in collaborazione con la Fipav. Una campagna di comunicazione integrata che vede protagoniste le campionesse olimpiche azzurre per la promozione della filiera della pasta italiana.

“Ismea ha organizzato, per il ministero dell’Agricoltura, questa campagna di promozione che coniuga due eccellenze italiane da una parte la nostra nazionale e la pasta”, ha detto Livio Proietti, presidente Ismea, nel corso della presentazione dello spot alla stampa. “L’Italia è il primo produttore di pasta, il primo esportatore e gli italiani sono i primi consumatori di questa eccellenza, con oltre 23 kg pro capite all’anno. Coniugare questi due stili di vita, sport e alimentazione sana, rappresenta un modello vincente”, ha aggiunto.

“La pasta, integratore di felicità” è lo slogan scelto per accompagnare lo spot tv girato durante il ritiro delle azzurre al Centro Pavesi Fipav, che da settembre sarà on-air su tv e radio e con una serie di reel e stories pensati per i social. Le atlete, riprese durante alcuni momenti di pausa dagli intensi allenamenti, fanno un break a sorpresa con un piatto di pasta, organizzato dalla capitana e dalla vice capitana.

“Con il ministro Abodi abbiamo voluto inaugurare una stagione di promozione dei nostri prodotti made in Italy abbinandoli ii sorrisi dei nostri sportivi, due eccellenze insieme”, ha spiegato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. “Essere i migliori tra i migliori è questa l’ambizione che dobbiamo avere, grande rispetto per tutti ma consapevoli che nel mondo il campo è sempre più complesso e l’Italia è forte in tutto e possiamo essere primi in tutto”, ha aggiunto.

La pasta, ambasciatrice del gusto italiano nel mondo, energetica e leggera, mette tutte d’accordo a tavola, contribuendo ad alimentare il buonumore delle azzurre. “La filiera delle maglie azzurre, soprattutto femminile, oggi porta un importante messaggio dell’ italianità in tutto il mondo e arriva alla scuola”, ha commentato il ministro dello Sport Andrea Abodi.

“L’educazione alimentare deve diventare un fatto quotidiano e la pasta può essere presente in ogni dieta”, ha sottolineato Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav, ha ricordato che “oggi questa collaborazione nasce in un momento storico particolare: due eccellenze, pallavolo e pasta, vivono successi che non abbiamo mai avuto in passato, parlo delle ragazze della pallavolo, portatrici di valori, esempio di bravura Stiamo vivendo un momento fortunato, speriamo duri tantissimo”.

Dal punto di vista economico, la pasta rappresenta un pilastro del sistema agroalimentare nazionale e vanta una leadership mondiale indiscussa. L’Italia è infatti il primo produttore globale di paste alimentari (con una quota del 24%) e il principale esportatore di pasta di semola, concentrando oltre il 40% del volume degli scambi mondiali. La produzione di pasta di semola secca ha raggiunto nel 2024 un quantitativo di 3,2 milioni di tonnellate, di cui il 60% destinato all’export, facendo della pasta il secondo prodotto più esportato dall’Italia dopo il vino.

Mediamente nell’ultimo decennio il fatturato delle industrie pastarie italiane si è attestato sui 5,9 miliardi di euro, in crescita negli ultimi anni fino a raggiungere gli 8,7 miliardi di euro nel 2024. Una filiera strategica, che nonostante alcune criticità strutturali, continua a trainare l’immagine del made in Italy nel mondo, e che sta puntando sul rafforzamento dei contratti di filiera e della tracciabilità per garantire qualità e competitività.

-Foto Ismea-

