La Nazionale di Malta incontra Papa Leone XIV in Vaticano

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – La nazionale di calcio di Malta, guidata dal presidente federale Bjorn Vassallo, in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. L’incontro si è svolto prima delle ultime due partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. Durante l’udienza, la delegazione maltese ha donato a Papa Leone XIV una maglia commemorativa della nazionale, realizzata in occasione del 125º anniversario della Malta Football Association.

Il commissario tecnico Emilio De Leo, insieme ai giocatori e ai dirigenti, hanno ringraziato per l’opportunità avuta, resa possibile grazie all’impegno dell’ambasciatore di Malta presso la Santa Sede, Frank Zammit, che ha coordinato l’evento. L’incontro è stato descritto come un “momento di grande orgoglio per il calcio maltese, simbolo dell’unità e dello spirito della squadra, che si prepara a concludere il proprio cammino nelle qualificazioni”. Malta domani affronterà la Finlandia a Helsinki, per poi ospitare la Polonia allo Stadio Nazionale di Ta’ Qali il 17 novembre 2025 e chiudere così gli impegni nelle qualificazioni europee ai Mondiali del 2026.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).