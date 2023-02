La Nazionale di calcio a 5 torna in Sicilia

Gli azzurri del Futsal saranno di scena a Catania il primo marzo per il match contro la Macedonia del Nord, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2024. Nel 2011 l'Italia vinse il girone di qualificazione a Caltanissetta, adesso il ritorno nell'Isola in un match di grande importanza. xa1/gm/gtr