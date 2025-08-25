La nave MSC World Europa approda a Napoli dopo l’avaria

NAPOLI (ITALPRESS) - E' arrivata al porto di Napoli la MSC World Europa. La nave da crociera, con a bordo circa 8.500 persone tra passeggeri ed equipaggio, aveva avuto un inconveniente tecnico al largo di Ponza. Il sistema di propulsione era stato parzialmente ripristinato. A Napoli saranno svolte le verifiche tecniche approfondite sulla natura dell'avaria. La MSC World Europa è stata scortata a Napoli dalle motovedette della Guardia Costiera. xc9/sat/mca3