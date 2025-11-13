ROMA (ITALPRESS) – La NATO ha sorpreso il pubblico online con un’iniziativa di comunicazione insolita ma di grande successo: un video diffuso sui social network che utilizza come colonna sonora il brano The Fate of Ophelia di Taylor Swift. Le immagini mostrano militari, navi e velivoli dell’Alleanza atlantica impegnati in operazioni congiunte “sulla terra, sul mare e nel cielo”, accompagnate dal ritmo e dalle parole della popstar statunitense. Con questo video, la NATO sperimenta una forma di “soft power” comunicativo, in cui la cultura pop viene impiegata per trasmettere messaggi di coesione, solidarietà e identità comune tra gli alleati. Dietro le note di The Fate of Ophelia non c’è soltanto una trovata mediatica, ma anche una strategia: mostrare un’Alleanza che sa parlare al proprio tempo, capace di unire rigore operativo e capacità di dialogo con la società civile. L’esperimento, rilanciato dai canali ufficiali dell’Alleanza, ha rapidamente superato centinaia di migliaia di visualizzazioni su X, YouTube e TikTok, ricevendo commenti perlopiù positivi. Molti utenti hanno apprezzato la scelta di un tono più leggero e contemporaneo rispetto alla tradizionale comunicazione istituzionale della NATO, di solito improntata a serietà e formalità.

“È sorprendente come una canzone di Taylor Swift possa rendere un video militare ispirante invece che intimidatorio”, scrive un utente su X. Un altro commento, rilanciato su Facebook, riassume lo spirito dell’operazione: “È l’Occidente che mostra la propria identità attraverso la propria cultura”. L’uso della musica di Swift si inserisce in un trend più ampio che vede le istituzioni politiche e militari adottare linguaggi pop per raggiungere un pubblico più vasto, in particolare quello giovane e digitale, grazie anche alla popstar americana, simbolo trasversale della cultura occidentale, capace di unire mondi apparentemente distanti come intrattenimento e geopolitica.

