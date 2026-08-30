La Nasa lancia il Telescopio Roman, studierà i misteri dell’Universo

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – È iniziata la missione del Nancy Grace Roman Space Telescope, il nuovo grande osservatorio spaziale della Nasa destinato a studiare alcuni dei principali misteri dell’Universo, dalla materia e dall’energia oscura ai pianeti che orbitano attorno alle stelle.

Il telescopio è stato lanciato oggi alle 7.26, ora della costa orientale americana, a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX dal Kennedy Space Center, in Florida. Dopo il decollo, Roman si è separato regolarmente dal secondo stadio del razzo e ha stabilito le comunicazioni con i sistemi della Nasa.

L’osservatorio ha ora davanti un viaggio di circa tre mesi e un milione di miglia per raggiungere la sua destinazione, un’orbita attorno al punto di Lagrange L2 del sistema Sole-Terra. Da lì osserverà vaste regioni del cielo nell’infrarosso, con l’obiettivo di ricostruire la storia dell’Universo e approfondire la conoscenza della materia oscura e dell’energia oscura, due componenti ancora in gran parte sconosciute che, secondo gli attuali modelli cosmologici, costituiscono la maggior parte dell’Universo.

Roman è stato progettato per osservare il cosmo su una scala molto più ampia rispetto a Hubble: secondo la Nasa potrà effettuare rilevazioni dell’Universo fino a mille volte più velocemente.

La missione consentirà di mappare miliardi di galassie e di realizzare anche un vasto censimento dei sistemi planetari della Via Lattea. Le osservazioni potrebbero portare alla scoperta di circa 100 mila nuovi esopianeti. La quantità di informazioni raccolte sarà senza precedenti per una missione astrofisica della Nasa: Roman dovrebbe trasmettere sulla Terra circa 1,4 terabyte di dati ogni giorno.

Per analizzarli saranno impiegati anche sistemi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, oltre al contributo di ricercatori e cittadini. Dopo la fase iniziale di calibrazione e collaudo degli strumenti, la Nasa prevede di diffondere le prime immagini del telescopio all’inizio del 2027.

-Foto IPA Agency-

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