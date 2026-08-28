De Pascale incontra il governatore della Provincia sudcoreana di Chungcheongnam-do

BOLOGNA (ITALPRESS) – Collaborazione tra ecosistemi dell’innovazione, intelligenza artificiale e manifattura intelligente, agricoltura di precisione, investimenti e scambi commerciali. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina, a Bologna, tra il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e il governatore della Provincia sudcoreana di Chungcheongnam-do, Park Soo Hyun, accompagnato da una delegazione istituzionale ed economica con rappresentanti del Consiglio provinciale e dei settori Investimenti e Commercio. Obiettivo, consolidare i rapporti tra i due territori e aprire nuove opportunità di cooperazione in campo istituzionale, tecnologico, economico, scientifico e culturale.

La provincia di Chungcheongnam-do, sulla costa centro-occidentale della Corea del Sud, è tra le principali economie provinciali del Paese, con una forte vocazione manifatturiera ed esportatrice e importanti attività nei semiconduttori e nell’elettronica avanzata, nell’automotive e nell’industria pesante. Un sistema produttivo che, insieme agli investimenti nella ricerca e nell’alta formazione e alla transizione verso le energie rinnovabili e l’idrogeno, presenta numerosi punti di contatto con le filiere, le competenze scientifiche e tecnologiche e le infrastrutture di ricerca di livello internazionale dell’Emilia-Romagna.

I rapporti tra Emilia-Romagna e Corea del Sud si sono rafforzati negli ultimi anni. Un passaggio importante è stata la missione di sistema regionale del marzo 2024, alla quale ha preso parte il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, che guidava la delegazione di rappresentanti delle Università, dei Clust-ER, delle associazioni imprenditoriali e delle imprese emiliano-romagnole. In quell’occasione la delegazione regionale ha incontrato il sistema Italia presente nel Paese, la Korea Foundation ed enti e organizzazioni coreane della ricerca, dell’alta formazione e dell’industria, con l’obiettivo di sviluppare nuove collaborazioni tra i rispettivi sistemi territoriali. Tra gli ambiti principali, big data, intelligenza artificiale e High performance computing, automotive, aerospazio, agroindustria e agromeccanica, scienze della vita e biotecnologie, tecnologie green, cultura e creatività.

Nel settembre dello stesso anno una delegazione di 22 rappresentanti di Chungcheongnam-do è stata ricevuta in Emilia-Romagna per conoscere da vicino il sistema agroalimentare e della pesca regionale. Nello stesso periodo la Regione ha accolto una delegazione guidata dal presidente di Daejeon Technopark, Kim Wooyoun, in occasione della firma del protocollo d’intesa tra Art-ER, Daejeon Technopark e Diva, società coreana impegnata nel sostegno alla crescita e all’accelerazione delle start-up. Nel marzo 2025 il presidente de Pascale ha poi ricevuto il Console generale della Repubblica di Corea, Taeho Choi, per fare il punto sulle collaborazioni avviate e sulle prospettive di ulteriore sviluppo dei rapporti.

-Foto Regione Emilia Romagna-

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