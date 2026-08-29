Nasa, Isaacman “Dal 2027 Starship volerà quai ogni settimana”

ROMA (ITALPRESS) – Un lancio quasi ogni settimana: è questa la scala sulla quale potrebbe presto misurarsi Starship, trasformando quello che oggi è ancora un programma sperimentale in una vera infrastruttura di trasporto spaziale. A indicare l’orizzonte è l’amministratore della Nasa Jared Isaacman che, intervistato da Jesse Watters su Fox News, ha scandito tempi insolitamente serrati: “Credo che, entrando nel 2027, inizieremo a vedere Starship effettuare lanci con una cadenza quasi settimanale”. Per il gigantesco sistema riutilizzabile di SpaceX sarebbe un cambio di dimensione prima ancora che di ritmo.

La frequenza dei voli costituisce infatti uno dei presupposti dell’architettura lunare americana, che dovrà maturare operazioni complesse di rendez-vous e trasferimento di propellente criogenico in orbita. Le parole di Isaacman sono arrivate nella giornata in cui il Johnson Space Center di Houston è diventato la vetrina della nuova stagione spaziale americana. Donald Trump ha conferito la Congressional Space Medal of Honor agli astronauti di Artemis II – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen – protagonisti in aprile del primo volo umano oltre la Luna in più di mezzo secolo e di un nuovo record di distanza dalla Terra. Nella stessa occasione il presidente ha avviato la creazione della U.S. Space Academy, futura istituzione federale guidata dalla Nasa e destinata a preparare personale civile e militare per l’Agenzia, la Space Force e l’industria. “Attrarrà, formerà e diplomerà i migliori talenti della nostra nazione”, ha dichiarato Trump.

Sul palco di Houston era presente anche Luca Parmitano, scelto come pilota di Artemis III, prevista nel 2027 e propedeutica al ritorno di astronauti sulla superficie lunare con Artemis IV nel 2028. Dietro la spettacolarità di Starship emerge così un disegno più ampio: rendere seriale l’accesso allo spazio, formare le professionalità necessarie a sostenerlo e fare della Luna il banco di prova tecnologico e operativo per la futura esplorazione umana di Marte.

– foto IPA Agency –

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