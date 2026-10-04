La Nasa festeggia il raggiungimento di 76 firmatari degli Accordi di Artemis

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – Con un significativo ampliamento del numero di firmatari degli Accordi di Artemis, la NASA ha accolto Albania , Croazia , Costa d’Avorio e San Marino , portando il numero totale dei paesi partecipanti a 76. “Il nostro slancio riflette un impegno crescente per un’esplorazione pacifica e responsabile e una consapevolezza condivisa che il futuro nello spazio sarà plasmato da coloro che sono disposti a guidare”, ha dichiarato l’amministratore della NASA Jared Isaacman. “Quasi un terzo di tutti i firmatari ha aderito dall’inizio del secondo mandato del presidente Trump. Mentre il Presidente incarica la NASA di riportare gli americani sulla superficie lunare e di gettare le basi per Marte, stiamo rafforzando una coalizione di partner che condividono i nostri valori e sono pronti a contribuire a plasmare il futuro dell’esplorazione”. La recente impennata di crescita riflette una delle espansioni più rapide della cooperazione internazionale nella storia dello spazio civile. Quasi il 40% delle nazioni del mondo collabora ora con la NASA per costruire un approccio trasparente, pacifico, responsabile e sicuro all’esplorazione spaziale. Quasi due terzi dei paesi che hanno firmato il fondamentale Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 hanno anche firmato gli Accordi di Artemis. Quella che era nata come una coalizione informale di un piccolo gruppo di paesi si è trasformata in una grande comunità strutturata, guidata dal Metodo Operativo del Gruppo dei Firmatari, adottato nel 2024. In base a questo quadro, il gruppo si riunisce due volte l’anno: una volta in occasione di un workshop tecnico e una volta in occasione di una riunione dei principali membri durante il Congresso Astronautico Internazionale (IAC). Nel corso dell’anno vengono inoltre aggiunte sessioni virtuali a supporto dell’attuazione. Di conseguenza, i paesi partecipanti hanno avanzato raccomandazioni concordate in materia di non interferenza, interoperabilità, condivisione dei dati scientifici e pratiche di registrazione.

Quest’anno, due importanti workshop hanno ulteriormente rafforzato l’allineamento tecnico. I firmatari hanno esaminato i loro programmi di allunaggio lunare e missioni orbitali e hanno partecipato a sessioni pratiche incentrate sulla scienza aperta e su strumenti concreti per la condivisione dei dati lunari. Esperti provenienti da decine di paesi hanno analizzato esempi reali su come rendere più facile reperire, utilizzare e condividere le informazioni relative alle missioni, dalla pubblicazione dei dati scientifici lunari all’adozione di standard comuni che riducano le interferenze tra le missioni.

Quest’anno, la riunione dei principali firmatari degli Accordi di Artemis, che si terrà presso l’IAC di Antalya, in Turchia, a partire da lunedì 5 ottobre, sarà copresieduta dal vice amministratore della NASA Matt Anderson e dal generale Roberto Melgar Sheen, direttore dell’Agenzia spaziale peruviana (CONIDA). La riunione esaminerà le modalità per supportare le nazioni emergenti nel settore spaziale e diffondere raccomandazioni per la mitigazione dei detriti lunari. La NASA continua a mettere in pratica i principi degli Accordi di Artemis. Con la creazione della Base Lunare, la NASA ha invitato tutti i firmatari degli Accordi di Artemis a partecipare al nostro ritorno sulla Luna attraverso carichi scientifici, dimostrazioni tecnologiche, CubeSat e altre capacità.

– foto IPA Agency –

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