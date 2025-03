TERMAS DE RIO HONDO (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Dopo il doppio podio in Thailandia, Pecco Bagnaia prova ad alzare il tiro. La MotoGp fa tappa nel weekend in Argentina e il due volte campione del mondo – 23 punti in classifica – punta a tornare in lotta per le posizioni di testa per quanto sul circuito di Termas de Rio Hondo non sia mai riuscito a centrare la vittoria. “Si torna a correre in Argentina, un tracciato molto veloce e che può ben adattarsi alla Desmosedici – è ottimista il 28enne pilota torinese – In Thailandia non è stato un GP facile, siamo stati veloci, solidi, abbiamo centrato due terzi posti, ma non siamo stati perfetti. Dobbiamo lavorare su alcuni fattori e aspetti per poter essere completamente competitivi e poter dire la nostra nel weekend”.

Marc Marquez a caccia del bis. Archiviato il GP di Thailandia con la prima vittoria della stagione, prima nella sprint e poi nella gara lunga, il pilota spagnolo della Ducati si presenta in Argentina da leader della classifica con 37 punti. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, dove la Ducati ufficiale ha centrato solo una vittoria (Bezzecchi nel 2023), Marquez vanta tre affermazioni in top classe ma sarà per la prima volta in sella alla Desmosedici GP. L’obiettivo è adattarsi quanto prima e ritrovare sensazioni alla guida simili a quelle di Buriram. “Sono particolarmente contento di tornare, dopo un anno di assenza, a correre in Argentina, un tracciato che mi piace e dove sono riuscito ad essere veloce e competitivo in passato – le sue sensazioni – Arriviamo da un weekend praticamente perfetto in Thailandia, dove siamo riusciti a sfruttare al meglio quanto fatto durante i test e ad essere incisivi in gara. Questo mi ha davvero caricato e non vedo l’ora di tornare in pista”.

