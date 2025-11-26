ROMA (ITALPRESS) – “Raccolgo l’appello degli operai di Eurallumina di Portovesme e sarò con loro in fabbrica il pomeriggio del 28 novembre. Desidero incontrarli per avere un confronto diretto con i lavoratori, in vista delle prossime decisive scadenze”. Lo annuncia in una nota la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, che sarà in visita in Sardegna venerdì. “La mia presenza, in qualità di ministro del Lavoro e ministro sardo, è un segnale di attenzione da parte di tutto il Governo” aggiunge l’esponente del Governo.

In mattinata i sindacati hanno lanciato un appello alle autorità: “Si tratta di scongelare gli asset della Rusal e di permettere l’operatività delle operazioni qui, come già sta avvenendo in altri stati europei. Le sanzioni non possono riguardare solo il Sulcis” ha dichiarato il segretario della Cgil Sardegna, Fausto Durante, a margine dell’incontro con gli operai in protesta a Portovesme, dove hanno presenziato anche i segretari regionali di Cisl e Uil, rispettivamente Pierluigi Ledda e Fulvia Murru. “Eurallumina è in una fase di snodo – ha detto Ledda – è molto importante per noi ottenere risposte dal Governo, che scongelino i beni, che riaprano le condizioni perché questo stabilimento possa ripartire”. Chiosa Murru: “Va assolutamente chiesto in maniera forte anche a Bruxelles di concedere una proroga per sbloccare i fondi che sono bloccati per situazioni geopolitiche. Non è più tollerabile che questi lavoratori siano in attesa di aspettare che il governo prenda una decisione”.

