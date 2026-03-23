“La mente radiosa”, nel nuovo libro di Liotta e Matteoli i dialoghi tra cervello, corpo e microbiota

ROMA (ITALPRESS) – Le autrici Eliana Liotta e Michela Matteoli firmano “La mente radiosa. I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita” (Sonzogno), un libro che racconta in modo affascinante i dialoghi tra mente, cervello, corpo e microbiota. Un punto di vista inedito, che parte dagli studi recenti di neuroscienze e approda a discipline nascenti come la psichiatria nutrizionale e il neurometabolismo.

Dal libro è tratta la lectio scenica delle autrici che si terrà al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano lunedì 4 maggio alle ore 20.30. La giornalista e saggista Eliana Liotta e la neuroscienziata Michela Matteoli propongono una visione in linea con le scoperte recenti: una mente incarnata nel cervello e in dialogo continuo con il corpo e con il microbiota intestinale. Proprio questa dimensione materiale merita interesse, a partire dall’alimentazione.

Dall’analisi dei dati scientifici emerge che, in media, italiane e italiani sono carenti di sostanze essenziali per il sistema nervoso, come gli omega-3 e le vitamine B e D. Rischiamo di avere cervelli malnutriti in una società opulenta, e non stupisce che la conseguenza siano stati ansiosi, senso di fatica, disturbi del sonno o difficoltà di concentrazione. Ma le menti hanno fame anche di sentimenti, spiritualità, pace. Sono creatrici di mondi che palpitano nella musica, nell’arte, nei teatri, nei film. E tutti questi pensieri, esperienze, emozioni ci modificano, fisicamente. “Il nostro cervello muta mentre viviamo” scrivono le autrici. “E noi possiamo, sempre, cercare di diventare persone migliori”.

– Foto Costanza Longhini –

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