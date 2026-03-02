La medicina narrativa della scuola Holden nel libro “Voci dall’invisibile”

TORINO (ITALPRESS) - Affrontare il percorso di una malattia affiancando alle cure mediche la narrazione della propria esperienza clinica e di vita in un racconto letterario. È questo l’obiettivo di “Raccontare l’invisibile”, una serie di laboratori di medicina narrativa, realizzati da Scuola Holden con il contributo non condizionante di Ascendis. Da questa esperienza nasce il libro “Voci dall’Invisibile”, composto da tredici fiabe originali, dove la parola diventa parte del percorso di cura, non alternativa alla terapia, ma complementare. In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, nella sede della Scuola Holden a Torino, queste voci hanno dato vita all’evento di presentazione del progetto che ha riunito medici e pazienti che vi hanno preso parte. xb4/mgg/red