ROMA (ITALPRESS) – “Ho ricevuto una telefonata prima dal presidente Fico e poi dalla premier Meloni. Mi hanno espresso la loro vicinanza e mi hanno detto che faranno giustizia. Però, l’ho ripetuto anche a loro, adesso la mia priorità e aiutarmi a trovare una soluzione per mio figlio”. Così Patrizia, la madre del bambino ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli, in un’intervista video a ‘La Repubblica’. Alla domanda se il governo italiano interverrà, ha detto: “Si sono già mobilitati” e, sulla possibilità di un nuovo intervento, ha aggiunto: “Ci credo e lo spero”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).