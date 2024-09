NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La lotta contro le leucemie trionfa all’International Gold Awards di New York con il film di Francesco Santocono “Destini Avversi”. Ben nove premi ottenuti dal cortometraggio realizzato con il soggetto scritto da pazienti guariti da gravi malattie ematologiche.

Un’incetta di premi all’International Gold Awards di New York per il film “Destini Avversi”, film scritto e diretto dal giornalista e scrittore Francesco Santocono, che conta il supporto dell’Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi nonchè quello incondizionato di Gilead, azienda farmaceutica internazionale.

Il mediometraggio, che vede anche la partecipazione di attori di primo piano come Maria Grazia Cucinotta e Tiziana Lodato, nasce da un progetto di Ugo Consoli, direttore dell’Ematologia dell’Arnas Garibaldi di Catania, incentrato sulla lotta alle leucemie e ai linfomi, il cui soggetto è stato interamente scritto da alcuni pazienti guariti da patologie ematologiche.

A New York, nell’appuntamento mensile del prestigioso Festival del cinema, il lavoro di Santocono riesce a trionfare in numerose categorie, sbaragliando la concorrenza di decine di pellicole arrivate da ogni parte del mondo.

I Gold awards ottenuti sono: miglior cortometraggio; miglior film drammatico; migliore commedia; migliore attrice protagonista, all’esordiente Giulia Vitaliti; migliore sceneggiatura e migliore regia, a Francesco Santocono; migliore canzone originale, a “Adverse destinies” di Santocono-Pedicone-Zimbone-Callegari; migliore fotografia, a Luigi Mingrone. Un Silver award è andato invece a Gabriele Vitale come migliore interprete maschile.

– foto ufficio stampa, da sinistra Ugo Consoli e Francesco Santocono –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]