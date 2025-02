PALERMO (ITALPRESS) – La Lituania guarda al futuro con una serie di eventi internazionali dedicati alla scienza, alla tecnologia e allo spazio, offrendo opportunità uniche per le imprese e i ricercatori di tutto il mondo. Il consolato della Lituania a Palermo, guidato dall’avvocato Alessandro Palmigiano dal 2009, invita le imprese siciliane a partecipare a queste iniziative, che rappresentano un’importante occasione di networking e sviluppo economico. Si partirà il 6 maggio con il Vilnius Space Days, un evento chiave per il settore spaziale che unisce business e ricerca scientifica. A seguire, il 7 e 8 maggio, è in programma il Baltic Miltech Summit 2025, un forum internazionale volto a rafforzare le collaborazioni nel settore della difesa, coinvolgendo leader dell’industria, responsabili politici della Nato e dell’Ue, oltre a istituzioni di ricerca interessate all’applicazione di tecnologie all’avanguardia. L’evento di punta del secondo semestre sarà il Life Science Baltics, in programma il 17 e 18 settembre a Vilnius. Considerato il principale appuntamento internazionale dedicato alle scienze della vita nelle regioni baltiche, Life Science Baltics attrae biennalmente leader del settore, ricercatori, innovatori e aziende globali, offrendo una piattaforma unica per il networking, favorendo lo scambio di conoscenze, la creazione di opportunità di business e lo sviluppo di nuove collaborazioni strategiche.

“Vogliamo informare le imprese siciliane di questi eventi di rilevanza internazionale che confermano l’impegno della Lituania a sostenere l’innovazione e la collaborazione nei settori della scienza, della tecnologia e dello spazio – spiega il console della Lituania per la Sicilia, Alessandro Palmigiano -. Questi appuntamenti rappresentano una straordinaria opportunità di crescita per le aziende e i professionisti”.

