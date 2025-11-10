La Knesset approva in prima lettura la pena di morte per i terroristi che uccidono cittadini israeliani

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – La Knesset ha approvato in prima lettura la proposta di legge sulla pena di morte per i terroristi che uccidono cittadini israeliani. Lo ha reso noto in un post sui social il ministro della Sicurezza Nazionale e presidente di Potere Ebraico, Ben Gvir, commentando: “Potere Ebraico sulla strada per fare la storia. Lo abbiamo promesso e lo abbiamo mantenuto”.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]