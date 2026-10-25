LECCE (ITALPRESS) – Torna alla vittoria la Juventus, che batte 2-0 il Lecce al Via del Mare e ritrova un successo che in campionato mancava dallo scorso 20 settembre, contro l’Atalanta. Decisive per la squadra di Luciano Spalletti le reti di McKennie e Douglas Luiz, alle quali si deve arrendere un Lecce comunque propositivo e che resta per il momento fuori dalla zona retrocessione.

Parte meglio la Juventus, che attacca subito alta il Lecce, creando densità ma nessun pericolo nell’area giallorossa. Al 20′ si fanno vedere i salentini, con il cross dalla sinistra di Gallo e la deviazione di testa di Kaba che però non è precisa e termina fuori. Cresce progressivamente la squadra di Di Francesco, che sei minuti più tardi ci riprova con Fatah, rapido nell’accentrarsi dalla sinistra e calciare a giro, pallone alto. Juventus impaurita ma che riesce, al 29′, a sbloccare il parziale: sulla punizione battuta dalla trequarti è Douglas Luiz a servire il filtrante alto per l’inserimento vincente di McKennie, con Falcone beffato. Il gol restituisce sicurezza ai bianconeri, che nel finale di tempo trovano il raddoppio grazie alla soluzione dalla distanza di Douglas Luiz, che calcia con il destro dal limite dell’area piegando la mano del portiere rivale. Si va all’intervallo, con Di Francesco che cambia il suo schieramento, inserendo Siebert e Monteiro. Sostituzioni che aumentano la densità del Lecce e mettono sotto pressione la Juventus, con Spalletti che prova a dare nuovi impulsi attraverso gli ingressi di Cabal e Boga. Ci prova il Lecce con i nuovi entrati: Siebert per Esteban, che sul cross del tedesco prova a deviare di tacco ma Vicario è attento in tuffo. Prova a ribaltare il campo la Juventus, con Boga che al 84′ tenta l’iniziativa sulla sinistra, sterzando e calciando col destro a giro che finisce alto. Ritmo che si affievolisce nel finale, con la Juventus in gestione del doppio vantaggio fino al termine dei quattro minuti di recupero concessi da Maresca, che al 94′ espelle Gaspar per eccesso di proteste.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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