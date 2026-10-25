LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti ha vinto il titolo del “Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpe”, Atp 250 da 757.320 euro andato in scena sul duro indoor di Lione. Il 24enne tennista carrarino, 26esimo del ranking e testa di serie numero 6, impostosi ieri nel derby tutto azzurro di semifinale con Flavio Cobolli salvando quattro match point, ha sconfitto nell’atto conclusivo lo statunitense Taylor Fritz, n.14 Atp e secondo favorito del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4, maturato in un’ora e 24 minuti di gioco.

Musetti, alla sua decima finale in singolare nel circuito maggiore e con un best ranking di n.5 al mondo (12 gennaio 2026), interrompe così una serie di sette sconfitte consecutive nei match per il titolo e conquista il suo terzo trofeo Atp dopo i successi nel 2022 ad Amburgo e Napoli. Il toscano, bronzo olimpico a Parigi 2024, semifinalista a Wimbledon 2024 e Roland Garros 2025, diventa anche il quarto italiano con un titolo Atp all’attivo nel 2026 dopo Jannik Sinner (6), Flavio Cobolli (1) e Luciano Darderi (1).

“È un sogno e non voglio svegliarmi”. Lo ha detto Lorenzo Musetti al microfono dell’Atp dopo lo storico trionfo a Lione in finale contro Taylor Fritz, che ha interrotto un digiuno da titoli lungo quattro anni. “Non me lo aspettavo, visto come stava andando il torneo. È stato un viaggio sulle montagne russe. In semifinale (contro Cobolli, ndr) ho salvato quattro match point e oggi, prima di scendere in campo, mi faceva male un po’ tutto il corpo – ha commentato il carrarino -. Quando la partita è iniziata, però, mi sono concentrato sul tennis, e penso di aver giocato al mio meglio. Sono veramente orgoglioso di questa vittoria. Lo spirito da battaglia, la mia attitudine, sono state la chiave per tornare a vincere. Probabilmente ero anche rilassato nella mia testa, ed il tennis è diventato fluido. Devo ringraziare anche il mio team che mi ha permesso di recuperare sempre dopo le grandi partite degli ultimi giorni”.

“Taylor è sempre stato un esempio per la sua costanza ad alto livello, gli auguro il meglio, a lui e al suo team – ha aggiunto l’azzurro durante la premiazione, rivolgendosi a Fritz – Voglio ringraziare il mio team, è la mia prima trasferta con Gianluca (Mager, ndr) e scherzavamo sull’idea di poter arrivare in fondo al torneo. Ce l’abbiamo fatta e sono felice per tutto il lavoro che abbiamo fatto. Un po’ tutto era contro di noi ed è stato un torneo incredibilmente emozionante. Ho apprezzato anche il lavoro da parte dello staff medico del torneo, ero molto stanco ma ad inizio match ho cominciato a sentirmi bene, anche grazie al supporto del pubblico”, ha concluso Musetti.

– foto IPA Agency –

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