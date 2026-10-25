Gol e spettacolo a Bergamo, pirotecnico 4-4 tra Atalanta e Frosinone

BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce 4-4 la sfida tra Atalanta e Frosinone: gol e spettacolo nel match della New Balance Arena e un punto a testa. Prosegue il momento altalenante dei nerazzurri, non sono mancati i fischi al termine del match. Applausi invece per la squadra di Alvini, sesta in classifica con 14 punti conquistati. Undicesimo posto per la Dea, a quota 10. Due cambi per Sarri rispetto alla sfida contro l’Ajax, Alvini ha schierato un 4-2-3-1 speculare con Raimondo, capocannoniere del campionato, unico riferimento offensivo. La partita si è sbloccata dopo appena 26″: su un errore di Ederson il Frosinone è passato in vantaggio con Schmid. L’Atalanta ha faticato a reagire, Kvernadze ha avuto l’occasione per il raddoppio. I padroni di casa hanno pareggiato i conti al 14′ con Krstovic, servito da De Ketelaere, libero di calciare in porta. La squadra di Alvini si è portata nuovamente in vantaggio su una disattenzione difensiva e un contrasto perso da Obric, Schmid da dentro l’area ha firmato l’1-2. Sarri ha spinto la squadra a reagire, al 31′ Marinelli ha assegnato un rigore per fallo di mano di Cittadini, dal dischetto Ederson ha pareggiato i conti. Al 45′ è arrivata la doppietta di Krstovic grazie all’assist confezionato da Zappacosta.

Nel secondo tempo il match ha ricalcato il copione visto nella prima frazione: al 3′ Calò ha estratto dal cilindro un colpo da biliardo per il 3-3, dopo appena due minuti Elmas, dopo uno slalom di De Ketelaere, ha firmato il nuovo vantaggio nerazzurro. Gli ospiti hanno faticato, la Dea ha sfruttato gli ampi spazi concessi: Krstovic, al 18′, si è divorato la rete del 5-3, decisiva la deviazione della difesa ciociara. Al 37′ un altro ribaltamento e il Frosinone ha firmato il 4-4 con Terzic, abile a sfruttare l’assist di Ghedjemis. Nel finale l’algerino ha sfiorato pure il 5-4, decisivo Carnesecchi.

IL TABELLINO

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6.5; Bellanova 5.5 (29’pt Bernasconi 5.5), Kristensen 5.5, Obric 5, Zappacosta 6.5; Gaetano 6 (17’st Pasalic 5.5), Ederson 6.5; Elmas 7, De Ketelaere 7 (32’st Samardzic 5), Rowe 5.5 (17’st Zalewski 6); Krstovic 7.5 (32’st Scamacca sv). In panchina: Sonzogni, Sportiello, Idele, Plaia, Zalewski. Allenatore: Sarri 6.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6.5, Oyono 5 (44’st Tchato sv), Calvani 5, Cittadini 4.5 (30’st Monterisi 6), Bracaglia 5.5 (1’st Terzic 7); Calò 7, Masini 6.5 (20’st Cichella 6); Ghedjemis 7.5, Schmid 7.5, Kvernadze 5.5 (20’st Zerbin 6); Raimondo 5. In panchina: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Fayed, Bobcek. Allenatore: Alvini 6.5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.5

RETI: 1’pt e 17’pt Schmid, 14’pt e 45’pt Krstovic, 33’pt Ederson (rig), 3’st Calò, 5’st Elmas, 37’st Terzic.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 21.400. Ammoniti: Bracaglia, Ederson, Kvernadze, Terzic, Raimondo. Angoli 8-8. Recupero 2’pt, 4’st.

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(ITALPRESS).