MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta oggi la conferenza stampa promossa da Flutter Southern Europe & Africa (SEA) dedicata alla presentazione dei grandi eventi della stagione ippica al via in questi giorni nel capoluogo lombardo e al percorso di trasformazione dell’Ippodromo Snai San Siro.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per ribadire il percorso di crescita che sta interessando il settore ippico italiano, con l’Ippodromo Snai San Siro sempre più protagonista come riferimento nazionale della grande ippica, grazie a un calendario di eventi di richiamo internazionale e a una progettualità orientata ad ampliare il pubblico e le occasioni di fruizione della struttura. Un’evoluzione che punta a rendere l’ippodromo uno spazio aperto e contemporaneo, capace di unire sport, intrattenimento, musica e cultura.

Remo Chiodi, Direttore Generale per l’Ippica del MASAF, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e operatori per accompagnare il settore in una fase di evoluzione e modernizzazione: “La qualità degli impianti, degli investimenti infrastrutturali e dell’offerta sportiva rappresentano un elemento centrale per rendere l’ippica sempre più attrattiva e competitiva in una logica di sinergica partnership tra pubblico e privato. Realtà come l’Ippodromo Snai San Siro dimostrano come sia possibile coniugare tradizione e innovazione, preservando il valore storico dell’ippica ma aprendola anche a nuovi pubblici e nuove opportunità”.

Chiodi ha, inoltre, evidenziato come l’assegnazione del Derby Italiano a Milano e l’appuntamento annuale con le Oaks d’Italia rappresentino “un’opportunità per tutto il movimento ippico nazionale”, valorizzando un impianto oggi in grado di garantire “standard organizzativi, tecnici e infrastrutturali di altissimo livello anche in chiave internazionale. Il Masaf intende estendere gli sforzi di Flutter SEA per rendere lo spettacolo ippico coinvolgente ed emozionante”.

Marco Chantre Bompiani, Racetracks & Asset Development Senior Director Snai, ha raccontato come l’Ippodromo Snai San Siro rappresenti oggi “un’eccellenza dal punto di vista ippico”, sempre più aperta a nuovi pubblici e a una fruizione continuativa degli spazi. “Vogliamo che l’Ippodromo diventi una location dove poter venire tutti i weekend per trascorrere una giornata di sport e intrattenimento, non un luogo da vivere solo durante i grandi eventi – ha affermato Chantre Bompiani -. Qui si viene per le corse, ma anche per stare insieme, fare sport, ascoltare musica, vivere esperienze in uno dei polmoni verdi più belli di Milano”. Il manager ha inoltre ricordato i risultati già ottenuti nei primi mesi del 2026 grazie alla partecipazione dell’Ippodromo Snai San Siro a importanti iniziative culturali come le Giornate FAI di Primavera, MuseoCity e Piano City Milano, che hanno portato migliaia di visitatori all’interno della struttura, confermando il crescente interesse dei cittadini nel riscoprire un patrimonio di oltre un secolo di storia.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla stagione ippica e ai principali appuntamenti in calendario, a partire dal Derby Italiano del 2 giugno e dalle Oaks d’Italia del 21 giugno, due tra le corse più prestigiose del panorama nazionale e internazionale. Durante queste giornate il pubblico potrà vivere un’esperienza pensata non soltanto per gli appassionati di ippica, ma anche per famiglie, giovani e cittadini, grazie a un programma ricco di attività con animazione per i più piccoli, musica, intrattenimento e percorsi culturali a cielo aperto.

– foto ufficio stampa Flutter SEA –

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