La Giunta Regionale stanzia 12 milioni per le strutture e i servizi assistenziali

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Veneto ha approvato l’aggiornamento degli interventi per i settori socio assistenziale e salute, per un importo complessivo di 12 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione. Con il provvedimento è stato dato anche il via libera allo schema di Disciplinare che sarà sottoscritto tra la Regione del Veneto e ciascun soggetto attuatore degli interventi che comparteciperà per 5,2 milioni.

“L’importo complessivo dei fondi stanziati è di oltre 400 milioni di euro, con un cofinanziamento di più di 137 milioni, per intervenire in vari ambiti”, spiega l’assessore alla Sanità e Sociale Manuela Lanzarin.

Per l’assessore al turismo, agricoltura e Fondi UE Federico Caner, “interventi concreti come quelli previsti dimostrano come la programmazione europea può tradursi in opere e servizi reali, al servizio delle comunità e delle fasce più fragili della popolazione. Questo aggiornamento degli interventi è molto più di una semplice rimodulazione tecnica: è un’azione concreta che mette al centro le persone: investire su strutture riabilitative, centri per disabili e servizi socio-assistenziali significa rafforzare il patto di solidarietà su cui si fonda la nostra comunità veneta”.

-Foto Regione Veneto-

