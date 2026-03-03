BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso congiuntamente che il Team Deutschland Paralympics non prenderà parte alla sfilata delle nazioni durante la cerimonia di apertura a Verona. Questa decisione mira sia a garantire la concentrazione sulle imminenti competizioni, sia a esprimere in modo rispettoso la solidarietà nei confronti della delegazione ucraina”. E’ quanto dichiarato in una nota da parte del Deutscher Behindertensportverband (DBS), il comitato paralimpico tedesco, a poche ore ormai dalla cerimonia inaugirale delle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Il Dbs esprime “una chiara critica nei confronti della decisione dell’International Paralympic Committee (IPC) di consentire ad atlete e atleti provenienti da Russia e Bielorussia di partecipare ai Giochi Paralimpici di Milano e Cortina tramite wild card. La decisione dell’Assemblea Generale dell’IPC del settembre 2025 e la sentenza del CAS non prevedevano espressamente alcun obbligo di assegnare posti a queste nazioni. La scelta dell’IPC rappresenta quindi una particolare sfida per il Movimento Paralimpico” si legge nella nota che annuncia la presa di posizione ufficiale.

“Il Team Deutschland Paralympics parteciperà invece, come previsto, ai cosiddetti pre-recording – le registrazioni effettuate in anticipo e trasmesse durante la cerimonia di apertura. In questo modo la squadra unisce la concentrazione sportiva a una posizione chiaramente fondata sui valori. Per il DBS le prospettive delle proprie atlete e dei propri atleti hanno la massima priorità. Le loro valutazioni, così come la loro responsabilità nei confronti della competizione sportiva e dei valori del Movimento Paralimpico, sono state pienamente considerate nel processo decisionale. Alla luce degli sviluppi attuali, è ancora più importante preservare il nucleo dell’idea paralimpica: competizioni leali in un ambiente pacifico, nel quale atlete e atleti di tutto il mondo possano mostrare le proprie prestazioni e raccontare le proprie storie personali. Gli atleti paralimpici incarnano coraggio, determinazione e capacità di superare le sfide, ispirando persone in tutto il mondo. Proprio nei momenti difficili resta nostro compito comune vivere in modo visibile i valori paralimpici e proteggere con determinazione l’integrità dello sport”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).