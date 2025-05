La Francia assume il comando della missione NATO in Iraq

ROMA (ITALPRESS) – Il Maggiore Generale francese Christophe Hintzy ha assunto ufficialmente il comando della Missione NATO in Iraq, succedendo al Generale Olandese Lucas Schreurs, che aveva ricoperto l’incarico dal maggio 2024.

La cerimonia di cambio di comando si è svolta a Baghdad e ha visto la partecipazione di ufficiali iracheni, ambasciatori dei paesi alleati e partner, funzionari della NATO e Il Maggiore Generale Hintzy ha sottolineato l’onore e il privilegio di assumere il comando della missione in un paese che è spesso considerato la culla della civiltà.

Ha evidenziato l’importanza di lavorare insieme alle istituzioni e alle forze di sicurezza irachene per sviluppare soluzioni sostenibili e su misura, con l’obiettivo di aiutare l’Iraq a stabilizzarsi, combattere il terrorismo e prevenire il ritorno di Daesh. Lanciata nel luglio 2018 durante il vertice NATO di Bruxelles, la Missione NATO in Iraq è stata istituita su richiesta del governo iracheno.

La missione, non combattiva, ha l’obiettivo di assistere l’Iraq nella costruzione di istituzioni e forze di sicurezza più sostenibili, trasparenti, inclusive ed efficaci, affinché possano stabilizzare autonomamente il paese e combattere il terrorismo.

Tutte le attività della missione sono svolte con il consenso del governo iracheno e nel pieno rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Iraq. Alla vigilia della cerimonia di cambio di comando, il 21 maggio, si è svolto a Baghdad il secondo incontro del Dialogo ad Alto Livello per la Partnership tra la NATO e l’Iraq.

Durante l’incontro, il Segretario Generale Aggiunto della NATO per le Operazioni, Tom Goffus, ha partecipato alla discussione, sottolineando l’importanza della cooperazione tra la NATO e l’Iraq per affrontare le sfide comuni e rafforzare la sicurezza regionale.

Con l’assunzione del comando da parte della Francia, la Missione NATO in Iraq entra in una nuova fase, caratterizzata da un rinnovato impegno nella formazione e nel rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza irachene. La cooperazione tra la NATO e l’Iraq continua a essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza nella regione, affrontando le sfide poste dal terrorismo e promuovendo lo sviluppo di istituzioni democratiche e inclusive.

In sintesi, l’assunzione del comando da parte della Francia rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della cooperazione internazionale per la sicurezza e la stabilità in Iraq, con l’obiettivo di costruire un futuro più sicuro e prospero per il paese e per la regione.

