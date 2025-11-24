La formazione trasforma la qualità delle cure e l’organizzazione del lavoro

ROMA (ITALPRESS) - Formazione continua, innovazione e riabilitazione: è il percorso intrapreso da Villa delle Ginestre, Centro campano nato trent’anni fa e oggi punto di riferimento per l’età evolutiva. Grazie alla collaborazione con Fondimpresa, la struttura ha introdotto tecnologie avanzate come robotica, realtà virtuale e sistemi digitali di monitoraggio che hanno cambiato il rapporto con i pazienti. Un esempio concreto di come la formazione possa trasformare la qualità delle cure e l’organizzazione del lavoro. abr/mrv