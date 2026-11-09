La Fondazione Cariplo lancia “Limen”, 33 milioni per il reinserimento dei detenuti

MILANO (ITALPRESS) – Trentatré milioni di euro per costruire “un futuro oltre la pena”. È il valore di “Limen”, la nuova Sfida di Mandato di Fondazione Cariplo dedicata alle persone in esecuzione penale, presentata oggi all’Auditorium di Milano.

Il programma si compone di 20 milioni stanziati da Fondazione Cariplo e 1 milione da Fondazione Peppino Vismara, a cui si aggiungono 12 milioni di cofinanziamento stimato da Regione Lombardia. Gli interventi riguarderanno la Lombardia e le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, con priorità alle situazioni di maggiore fragilità, e coinvolgeranno sia chi è in carcere sia chi sconta la pena all’esterno.

Limen è la quarta e ultima Sfida di Mandato della Fondazione, dopo ZeroNeet, Anita e Destinazione Autonomia. Uno dei primi interventi sarà il bando “Carcere e comunità in rete”, da 12 milioni (11 di Cariplo e 1 di Fondazione Vismara), che sosterrà progetti pluriennali di reti attive nell’esecuzione penale per contrastare la grave marginalità, affrontare le fragilità psichiche e prevenire la recidiva.

Il programma si inserisce negli accordi siglati con il CNEL, in sinergia con l’iniziativa “Recidiva Zero”, e con Regione Lombardia, sul rafforzamento del welfare penale e della giustizia di comunità.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale alla Famiglia Elena Lucchini, la vicepresidente di Fondazione Cariplo Valeria Negrini, il presidente di Fondazione Peppino Vismara Paolo Morerio, Paolo Bonassi di Intesa Sanpaolo, Filippo Giordano per il CNEL e il coordinatore della Sfida Matteo Barbato. Sul palco anche Daria Bignardi, Marta Cartabia, la magistrata di sorveglianza Roberta Cossia, il garante dei detenuti del Comune di Milano Luigi Pagano e Arnoldo Mosca Mondadori. Presenti Achille Lauro, presidente di Fondazione Madre, e l’Orchestra del Mare, che si è esibita con strumenti realizzati dai detenuti con il legno delle imbarcazioni dei migranti, nell’ambito del progetto “Metamorfosi”.

Il lancio arriva in una fase critica: nelle carceri italiane i detenuti sono oltre 66mila, con un affollamento medio del 128,8%. In Lombardia ce ne sono 9.317 per 6.069 posti, un tasso del 153,5%.

Le conclusioni sono state affidate al presidente di Cariplo, Giovanni Azzone: “Occuparsi delle persone detenute è una questione prima di tutto di umanità”. Poi i numeri: chi non segue un accompagnamento “quando esce dal carcere ha una probabilità di tornare nel mondo della criminalità nel 68% dei casi”, mentre per chi accede a una misura alternativa con percorsi di inserimento professionale la probabilità di tornare in carcere “si riduce sino al 2%”. “L’umanità e la possibilità di un riscatto – ha concluso – sono il faro di questo programma”.

Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Condividiamo l’obiettivo della Sfida ‘Limen’ di Fondazione Cariplo di accompagnare le persone in esecuzione penale in percorsi concreti di reinserimento sociale e lavorativo. Intesa Sanpaolo è impegnata da anni nel promuovere progetti di inclusione nel mondo del carcere e mette a disposizione di questa iniziativa competenze, esperienze e relazioni sviluppate insieme al Terzo Settore, nella convinzione che offrire opportunità di riscatto significhi generare valore per l’intera comunità”.

-Foto locandina evento-

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