Polizia di Stato, rafforzamento dei rapporti di cooperazione con i Paesi del Sud America

ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata odierna, presso il Servizio relazioni internazionali dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia, si è tenuto un incontro con una delegazione del Messico, guidata dall’Ambasciatore del Messico, Genaro Lozano, accompagnato dall’ufficiale di collegamento della Guardia Nacional e dagli altri addetti dell’Ambasciata messicana a Roma, nell’ambito del rafforzamento strategico dei rapporti di cooperazione con i paesi del Sud America.

L’autorità diplomatica e la delegazione sono state accolte dal Vice Direttore Generale della P.S. preposto all’attività di coordinamento e pianificazione, Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, che ha aperto i lavori. L’evento si è incentrato – come richiesto dalle autorità messicane – sulla illustrazione del sistema di law enforcement italiano e di taluni strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, con un focus specifico sul reato di estorsione, anche al fine di consentire alle autorità politiche del Messico di adottare nuove misure idonee ad affrontare tali fenomeni.

Dopo l’iniziale illustrazione del modello di law enforcement italiano e del ruolo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si sono susseguiti specifici interventi del responsabile delle relazioni internazionali della Polizia di Stato nonché qualificati esperti del Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Generale della Guardia di Finanza, oltre che della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

L’incontro ha fornito anche l’occasione per evidenziare le opportunità di collaborazione, sotto il profilo formativo, rivolte ai paesi dell’America Latina grazie al progetto “Juntos” avviato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana). Al termine della visita l’Ambasciatore ha rivolto i più sentiti ringraziamenti, anche a nome del Presidente del Messico, per l’illustrazione delle iniziative adottate dalle Forze di polizia italiane nella lotta al crimine organizzato, fondamentali per avviare un analogo percorso legislativo ed operativo nel proprio Paese.

– Foto Polizia di Stato –

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