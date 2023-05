PESARO (ITALPRESS) – Un primo passo per entrare nella famiglia paralimpica. La Federazione Italiana Pentathlon Moderno lancia il progetto Parapentathlon, per promuovere e valorizzare il proprio movimento sportivo in termini di diversità ed inclusione. A inizio 2023 la Fipm ha nominato il Consigliere Federale Adriana Fabbri responsabile dell’attività rivolte ai diversamente abili e ha istituito la Commissione consultiva federale di pentathlon moderno per attività speciali rivolta a diversamente abili. Il lavoro è entrato nel vivo questa mattina, a Pesaro, con la presentazione del Progetto Parapentathlon e della manifestazione promozionale in programma domenica 7 maggio nella città marchigiana, dalle ore 14.30, presso il Campo Scuola Comunale di via Respighi, in concomitanza con i Campionati Italiani “Open” Junior e Under 17. “Era da tempo che ci interrogavamo su come lanciare il parapentathlon. Perchè non è facile per una disciplina sportiva complessa come il pentathlon moderno, che caratterizza l’atleta quasi come ‘superuomò, multidisciplinare e versatile. Questa è la prima tappa di un percorso nel quale crediamo molto, sulla scia anche di quello che si sta iniziando a fare a livello internazionale. Ci auguriamo, un domani, di poter andare avanti con un’attività più organizzata e più competitiva”, ha evidenziato il presidente della Fipm Fabrizio Bittner, nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina presso il Comune di Pesaro. “Sono particolarmente grato alla Fipm, al presidente Bittner, ad Adriana Fabbri, che si sono adoperati affinchè si potesse avviare questo percorso. Erano anni che ci pensavamo. Pur essendo tra i romantici che ricordano il pentathlon moderno come era una volta, credo che il parapentathlon con questo nuovo modello di pentathlon olimpico possa avere molte più possibilità”, ha sottolineato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, intervenuto in collegamento da Roma. “Oggi – ha proseguito – accade qualcosa di importante: una Federazione con la quale avevamo un rapporto di tipo convenzionale, inizia a stringere il proprio impegno sulla parte paralimpica, e questo è importante perchè coinvolge maggiori attori e comporta una condivisione di responsabilità non soltanto sul piano sportivo, ma porta a una crescita di coscienza sociale”, Un progetto che parte da Pesaro e “ospita con orgoglio un evento importante, fortemente voluto da persone come Adriana Fabbri e Massimo Domenicucci che costantemente lavorano per la nostra città e per i nostri atleti, dimostrando che quando si parla di inclusività sono tutti disposti a fare rete”, ha evidenziato l’assessore allo sport Mila Della Dora. Domenica, dunque, è in programma una prova di laser run che vedrà cimentarsi per la prima volta ragazzi con disabilità, ma anche una grande festa di sport. “Siamo solo all’inizio, ma sono molto soddisfatta di aver portato questa prima manifestazione a Pesaro”, ha evidenziato la stessa Fabbri perchè, come ha concluso Massimo Domenicucci, presidente di Piattaforma Solidale, “da anni lavoriamo per far collaborare le varie realtà fra loro, e quello di oggi è proprio il risultato della creazione di una rete. Solidarietà, inclusione e accessibilità rappresentano la carta vincente”.

