RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Finlandia ha affermato, domenica, che “una vera autonomia sotto sovranità marocchina potrebbe costituire una delle soluzioni più realizzabili” per la risoluzione della questione del Sahara marocchino. Questa posizione è stata espressa in un Comunicato congiunto adottato a Rabat al termine dell’incontro tra il Ministro degli A Esteri marocchino Nasser Bourita, e la sua omologa della Finlandia, Elina Valtonen, in visita ufficiale in Marocco. A tale riguardo, la Finlandia ha “ribadito il suo sostegno al Piano di autonomia presentato dal Marocco”, considerandolo una base seria e credibile per giungere a una soluzione politica definitiva e reciprocamente accettabile, si legge nel Comunicato.

I due Ministri hanno inoltre “salutato l’adozione della Risoluzione 2797 (2025) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite” e hanno riaffermato il loro sostegno agli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite e del suo Inviato Personale volti a conseguire una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile alla questione del Sahara.

– Foto Diplomatie –

(ITALPRESS).