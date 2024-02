ROMA (ITALPRESS) – Come era prevedibile per una coppia abituata a vivere la propria storia familiare sui social, è dai social che arrivano gli indizi più significativi. Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati dopo otto anni e due figli, anch’essi protagonisti involontari della vita social dei genitori. Dal momento in cui, questa mattina, Dagospia ha parlato della fine del loro matrimonio, si è scatenata una vera e propria caccia all’indizio rivelatore. Caccia su sui si è innestata la notizia, lanciata dallo stesso conduttore, che la Ferragni domenica 3 marzo sarà sua ospite a “Che tempo che fa”.

Gli argomenti di conversazione certo non mancheranno visto che, dalla vicenda dei pandori Balocco in poi, passando per le uova di Pasqua, le bambole e i biscotti Oreo, tutto rigorosamente griffato Ferragni, l’imprenditrice è nell’occhio del ciclone ormai da settimane. Con chi è arrivato persino ad aggiornare quotidianamente il contatore dei suoi follower. E ora la separazione con gli indizi che, secondo i più attenti parlerebbero chiaro: Fedez che è partito con la sua assistente per Miami davanti alla figlia che, abbracciandolo, gli ha chiesto informazioni sul suo ritorno; e Chiara che sta postando solo foto di lei con i figli (a partire da quella dell’account Instagram dove lui, invece, ha ancora l’immagine della famiglia felice) o con gli amici. I più attenti hanno persino notato che in alcune foto lei non ha più la fede nuziale. In realtà di crisi si parlava da tempo, almeno dal Festival di Sanremo 2023 dove lui era stato travolto dalle polemiche per il bacio con Rosa Chemical e lei, pur non nascondendo il disappunto, lo aveva difeso. Così come gli è stata accanto quando lui si è “scontrato” con la malattia: sia al momento della diagnosi sia in occasione dell’intervento chirurgico d’urgenza cui è stato sottoposto qualche tempo fa. Un atteggiamento protettivo che, a quanto sembra, il rapper non avrebbe invece avuto nei confronti della moglie, attribuendo ai suoi guai giudiziari anche alcuni suoi problemi.

Secondo Dagospia, Fedez se ne sarebbe già andato di casa. Nessuno dei due diretti interessati, al momento, ha commentato la notizia. L’ultima storia postata da lei su Instagram, quando la notizia della separazione era già uscita, la ritrae mentre fa pilates. È possibile immaginare che la conferma o la smentita di lei non arriveranno prima dell’ospitata a “Che tempo che fa”.

