ROMA (ITALPRESS) – Sarà l’Italia ad ospitare la Davis Cup Final 8 dal 2025 al 2027. Lo ha annunciato l’ITF nel corso della cerimonia di sorteggio degli incontri di primo turno dei qualifiers in programma a febbraio. In quanto nazione ospitante, l’Italia è qualificata di diritto per la Final 8 di novembre. L’Olanda, finalista nel 2024, ha avuto la seconda wild card ed entrerà nella competizione a settembre, in occasione del secondo turno dei Qualifiers, ovvero gli scontri decisivi per l’accesso alla Final 8 che da quest’anno prendono il posto della fase a gironi.

Per quanto riguarda la sede, sarà Bologna, almeno il prossimo anno, a raccogliere il testimone da Malaga, la città spagnola che ha ospitato le ultime tre edizioni, comprese le due – 2023 e 2024 – che hanno visto trionfare gli azzurri di Volandri. “Siamo felici di questa partnership con la Fitp per la Final 8 di Coppa Davis – commenta David Haggerty, numero 1 Itf – L’Italia ha una ricca storia nel tennis e ha dimostrato di saper organizzare eventi sportivi di livello mondiale. Siamo fiduciosi che nei prossimi tre anni, lavorando con la Fitp, possiamo portare la Coppa Davis ancora più in alto, fornendo un’esperienza indimenticabile ai giocatori e tifosi”. “Siamo elettrizzati dal fatto di essere stati scelti come organizzatori e non vediamo l’ora di dare il benvenuto alle squadre migliori del mondo nel nostro Paese il prossimo novembre e per i prossimi tre anni – commenta Angelo Binaghi, numero uno della Federtennis – L’Italia ha partecipato alla Coppa Davis per la prima volta quasi 100 anni fa ed è fiera di aver alzato questo iconico trofeo per tre volte. Lavoreremo con l’Itf per regalare ai tifosi un evento spettacolare”.

La decisione dell’Itf permette così all’Italia di tornare teatro di una sfida per il titolo in Coppa Davis per la prima volta dal 1998, dalla sfida contro la Svezia a Milano di fatto decisa dalla rottura del tendine della spalla destra sofferto nella prima giornata da Andrea Gaudenzi, oggi presidente dell’ATP.

