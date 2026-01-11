La Fiamma Olimpica a Mirafiori, Elkann “Riviviamo lo spirito dei Giochi”

TORINO (ITALPRESS) – “È bello essere qui con tutti voi e con le vostre famiglie per un momento di festa, un momento speciale, un momento Olimpico. La Fiamma è stata nei nostri stabilimenti, a Pomigliano con Alfa Romeo, a Melfi con Lancia, a Modena con Maserati e oggi qui a Mirafiori con FIAT. E questo è il momento in cui ci ritroviamo vent’anni dopo le Olimpiadi di Torino 2006, riviviamo lo spirito Olimpico”. Così il presidente di Stellantis, John Elkann, durante la tappa della Fiamma Olimpica nello stabilimento torinese di Mirafiori, in vista dell’inizio dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. “Tante cose sono successe, ma lo spirito è sempre lo stesso – ha aggiunto Elkann – Questo spirito Olimpico che ci unisce come azienda con questo grande evento, con il nostro paese. E vorrei ringraziarvi tutti di essere qui oggi con noi e soprattutto fare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Oggi con noi è presente anche uno dei nostri atleti italiani, cresciuto qui a Torino, Andrea Macrì, che vorrei ringraziare per il suo esempio”. Simbolo universale dei Giochi Olimpici, la Fiamma è partita da Roma lo scorso 6 dicembre per intraprendere un percorso attraverso più di 300 comuni italiani. In qualità di official partner del viaggio della Fiamma Olimpica, i marchi italiani di Stellantis hanno accompagnato questo percorso attraverso la penisola, coinvolgendo oltre 1500 persone fra dipendenti e famiglie.

Oggi a Mirafiori c’era anche Emanuele Cappellano, responsabile Stellantis in Europa: “Mi sono emozionato molto nel portare oggi la Fiamma Olimpica ed essere stato l’ultimo tedoforo nella tappa conclusiva del viaggio nel mondo Stellantis – ha detto – Oggi siamo nello stabilimento di Mirafiori, un luogo iconico per me e per il Gruppo che rappresento a livello europeo, dove il brand FIAT dimostra tutti i giorni in modo eccellente la propria vocazione alla mobilità accessibile e sostenibile. Stellantis condivide con le Olimpiadi il valore della competizione sana”. Il secondo tedoforo è stato invece Olivier Francois, Ceo di FIAT e Global CMO di Stellantis. In qualità di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, Lancia, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Abarth e Maserati metteranno a disposizione circa tremila veicoli, di cui oltre la metà elettrificati, per supportare atleti, volontari, staff e federazioni durante l’intera manifestazione olimpica.

– foto ufficio stampa Stellantis –

